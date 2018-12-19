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Зима. Архивное фото

Румыно-канадская певица Анка Поп трагически погибла в Дунае

© Sputnik / Игорь Подгорный
Происшествия
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Полиция румынского уезда, где скончалась исполнительница, предполагает, что причина ДТП - неочищенная трасса.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Известная певица из Румынии, 34-летняя Анка Поп трагически погибла в Дунае.

"Трасса смерти"

По данным СМИ Румынии, в ночь на вторник на территории уезда Мехединць автомобиль, за рулем которого была женщина, вылетел со скользкой трассы и упал в реку.

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Известно, что Анка Поп направлялась из Оршовы к родителям в населенный пункт Молдова-Веке.

Первой о пропаже женщины заявила в полицию ее сестра. Вскоре было определено место аварии. Спасатели и военные водолазы извлекли со дна реки автомобиль с бездыханным телом певицы.

По предварительным данным, женщина не справилась с управлением из-за плохо расчищенной трассы.

"Она управляла автомобилем на трассе DN 57, а на 49 километре, недалеко от населенного пункта Свиница, потеряла контроль над автомобилем, в результате машина перевернулась на обочине. Заведено уголовное дело", — сообщил в комментарии агентству Mediafax пресс-секретарь уездной полиции Мехединць Николае Лохон.

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Известно, что на месте аварии, приведшей к гибели певицы, уже случалось смертельное ДТП, тогда из-за снега, не убранного с шоссе, погибла семейная пара с детьми.

Неужели злой рок?

Как сообщают румынские СМИ, Анка Поп могла утонуть в Дунае гораздо раньше, причем вместе с родителями. Много лет назад семья решила сбежать из Румынии. Они пересекли границу на надувной лодке через Дунай.

Когда певица обрела известность, и пресса стала интересоваться ее биографией, она рассказала, что в ту ночь, во время побега, их могли в любой момент увидеть пограничники и открыть огонь на поражение. Но семья Поп смогла благополучно добраться до Югославии, а через семь месяцев эмигрировать в Канаду. Там Анка, семи лет от роду, начала заниматься рисованием, пением и игрой на мандолине.

Позднее семья вернулась в Румынию, но Анка не смогла там адаптироваться и предпочла жить в Канаде.

Чем известна Анка Поп

Карьера Анки Поп началась в 2004 году, с тех пор она издала три сольных диска. Свой дебютный альбом исполнительница выпустила в 2012 году в соавторстве с Гораном Бреговичем, с которым она работала с 2008 года и участвовала в записи пластинки легендарного музыканта под названием "Champagne for Gypsies". Ее первый сценический псевдоним – Shamanca, а под настоящим именем она выпустила альбом только в 2017 году в Японии.

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Теги:
певица, трасса
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