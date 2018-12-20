Пассажирский поезд сошел с рельсов в Болгарии

Болгарские железные дороги сообщили, что состав врезался в обломок скалы, который оказался на путях.

КИШИНЕВ, 20 дек – Sputnik. Пассажирский поезд утром 20 декабря сошел с рельсов на участке между городами Якоруда и Белица на юго-западе Болгарии, говорится в сообщении на сайте Болгарских железных дорог.

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Уточняется, что инцидент произошел в 6.12 (7.12 по кишиневскому времени), когда поезд, следовавший из города Септември в Добринище, врезался в обломок скалы, упавший на железнодорожные пути. К счастью, никто из пассажиров или сотрудников железной дороги не пострадал.

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На месте работают аварийные службы, участок пути, где произошел инцидент, перекрыт. Пассажиров поезда перевозят к ближайшему вокзалу на автобусах.