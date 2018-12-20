В жуткой автокатастрофе в Румынии пострадали двое граждан Молдовы

После неудачного обгона пострадавших пришлось буквально вырезать из автомобиля, но к счастью, их жизни уже ничто не угрожает.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Во время автокастрофы в Румынии пострадали двое граждан Молдовы. По сообщениям румынской прессы, их жизни ничто не угрожает.

Машина, в которой находились двое жителей Молдовы, 26 и 23 лет, столкнулась с другим автомобилем на шоссе DN17 в уезде Бистрица-Нэсэуд, недалеко от села Мижлочений Быргэулуй.

Румыно-канадская певица Анка Поп трагически погибла в Дунае>>>

По предварительным выводам полиции, 23-летний водитель начал маневр по обгону, однако не заметил, что впереди идущая машина стала поворачивать влево. Второй автомобиль, в котором находились 35-летний водитель, житель коммуны Кошбук и пассажир, вылетела с дороги и попала в кювет.

Автомобили получили сильные повреждения. Спасателям пришлось буквально "вырезать" пострадавших из груды металла, в которую превратилась одна из автомашин.

Граждане Республики Молдова доставлены в больницу с множественными переломами и другими травмами. В настоящее время угрозы жизням нет, сообщают медики. Алкотест показал, что водители были трезвы.