Стрельба в Вене: два человека тяжело ранены

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Два человека были тяжело ранены в результате стрельбы в центре Вены, сообщает РИА Новости. Неизвестный скрылся с места происшествия, отметил представитель полиции города.
Все произошло в районе площади Люгек, где расположен одноименный ресторан, там были обнаружены два человека с огнестрельными ранениями.
"В настоящий момент известно, что два человека получили тяжелые ранения, один человек скрылся", - рассказали в полиции Вены.
Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия.
#Wiedeń - strzelanina w Wiedniu miała miejsce w restauracji "Zum Figlmüller", znajdującej się w centrum Wiednia. Co najmniej 2 osoby zostały ranne. Sprawca na wolności, motyw nieznany.#Vienna pic.twitter.com/2D2KQijgVK— Świat21 (@swiat21) 21 декабря 2018 г.