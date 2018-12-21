Стрельба в Вене: два человека тяжело ранены

Представители полиции находятся на месте происшествия и выясняют причины случившегося.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Два человека были тяжело ранены в результате стрельбы в центре Вены, сообщает РИА Новости. Неизвестный скрылся с места происшествия, отметил представитель полиции города.

Все произошло в районе площади Люгек, где расположен одноименный ресторан, там были обнаружены два человека с огнестрельными ранениями.

"В настоящий момент известно, что два человека получили тяжелые ранения, один человек скрылся", - рассказали в полиции Вены.

Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия.