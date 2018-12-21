Фотографии НЛО опубликовали в соцсетях

Американская пресса сообщила, что в небе видели неопознанный летающий объект.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Жители Южной Калифорнии стали публиковать большое количество снимков таинственных огней, которые они увидели в небе. Об этом пишет The Sacramento Bee.

Spotted in the night sky in #Natomas. Reflecting light and not moving. What is it??? pic.twitter.com/JbaYUiPnbh — Megan Hansen (@HansenMegan) 20 декабря 2018 г.

Издание сообщает, что очевидцами необычного явления местные жители стали сразу после отмены запуска ракеты с базы ВВС Ванденберг в округе Санта-Барбара.

Старт отложили приблизительно тогда же, когда появились огни. Не ясно, связано ли это с полосками света или нет.

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Многие люди, опубликовавшие снимки в соцсетях, предполагают, что видели неопознанный летающий объект.

Не так давно появились сообщения и о том, что НЛО засняли в небе над Нью-Йорком.