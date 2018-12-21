Фотографии НЛО опубликовали в соцсетях

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. Жители Южной Калифорнии стали публиковать большое количество снимков таинственных огней, которые они увидели в небе. Об этом пишет The Sacramento Bee.
Spotted in the night sky in #Natomas. Reflecting light and not moving. What is it??? pic.twitter.com/JbaYUiPnbh— Megan Hansen (@HansenMegan) 20 декабря 2018 г.
Издание сообщает, что очевидцами необычного явления местные жители стали сразу после отмены запуска ракеты с базы ВВС Ванденберг в округе Санта-Барбара.
Старт отложили приблизительно тогда же, когда появились огни. Не ясно, связано ли это с полосками света или нет.
Над Молдовой и Украиной видели НЛО>>>
Многие люди, опубликовавшие снимки в соцсетях, предполагают, что видели неопознанный летающий объект.
Great pics! We saw it too in #ElkGrove #meteor pic.twitter.com/VyIhbETRWW— MeHeatherD (@MeHeatherD) 20 декабря 2018 г.
Не так давно появились сообщения и о том, что НЛО засняли в небе над Нью-Йорком.