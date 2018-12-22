Число задержанных во время акций протеста в Париже составило 79 человек

Самой многочисленной была группа "желтых жилетов", которая собралась на Монмартре, там митинговали несколько сотен человек.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. В Париже во время акций протеста были задержаны 79 человек, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось о 65 задержанных, среди них - один из лидеров движения "желтых жилетов" Эрик Друэ.

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Самой многочисленной была группа "желтых жилетов", которая собралась на Монмартре, там митинговали несколько сотен человек. С утра Елисейские поля были свободны от протестов, там собралась совсем небольшая группа демонстрантов.

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На площади около парижской мэрии происходили столкновения демонстрантов с полицией, правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

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Ранее СМИ со ссылкой на префектуру полиции сообщали, что в акциях протеста во французской столицы приняли участие около 800 человек. Ряд представителей движения предлагали выйти на улицы Версаля. Однако, по сообщению французских СМИ, призыв собраться в Версале был лишь отвлекающим маневром.

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Несогласные с политикой властей, возмущенные планирующимся повышением цен на топливо, а также снижением покупательской способности "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей Франции с 17 ноября. Их первоначальными требованиями было снижение цен на бензин и повышение покупательной способности, затем к ним прибавился ряд других. По всей стране в акциях протеста участвует 23,8 тысячи демонстрантов. Отмечается, что на прошлой неделе в то же время эта цифра составляла 33,5 тысячи человек.

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