20:36 22 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.84
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.26
  • UAH0.63
Поиск
Срочно:

Число задержанных во время акций протеста в Париже составило 79 человек

© Sputnik / Ирина Калашникова
Происшествия
Получить короткую ссылку
0 0 0

Самой многочисленной была группа "желтых жилетов", которая собралась на Монмартре, там митинговали несколько сотен человек.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. В Париже во время акций протеста были задержаны 79 человек, сообщает РИА Новости.  Ранее сообщалось о 65 задержанных, среди них - один из лидеров движения "желтых жилетов" Эрик Друэ.

Владимир Мамонтов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мамонтов: американцы подожгли Францию, а обвиняют Россию
 Самой многочисленной была группа "желтых жилетов", которая собралась на Монмартре, там митинговали несколько сотен человек. С утра Елисейские поля были свободны от протестов, там собралась совсем небольшая группа демонстрантов.

Песков: Россия считает протесты во Франции внутренним делом страны>>>

На площади около парижской мэрии происходили столкновения демонстрантов с полицией, правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

© Sputnik / Ирина Калашникова
Во время протестов во Франции пострадала журналистка RT

Ранее СМИ со ссылкой на префектуру полиции сообщали, что в акциях протеста во французской столицы приняли участие около 800 человек. Ряд представителей движения предлагали выйти на улицы Версаля. Однако, по сообщению французских СМИ, призыв собраться в Версале был лишь отвлекающим маневром.

Миллионы просмотров с протестов во Франции собрали прямые эфиры Sputnik>>>

Несогласные с политикой властей, возмущенные планирующимся повышением цен на топливо, а также снижением покупательской способности "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей Франции с 17 ноября. Их первоначальными требованиями было снижение цен на бензин и повышение покупательной способности, затем к ним прибавился ряд других. По всей стране в акциях протеста участвует 23,8 тысячи демонстрантов. Отмечается, что на прошлой неделе в то же время эта цифра составляла 33,5 тысячи человек.

Читайте также:

По теме

Где-то там Париж крушат – это Путин виноват. Ждать ли новой французской революции?
"Желтые жилеты" вновь протестуют в Париже, требуя отставки Макрона
Теги:
акция протеста, митинги, Франция
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Это космос, детка: лучшие фото 2018 года, показывающие величие мироздания
За доли секунды до падения отцу удалось поймать в свои руки малыша
Отец-молодец: реакция не подкачала, мужчина спас малыша от падения — видео
Огнестрельное оружие в Молдове
Как часто в Молдове преступники используют оружие

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться