Стычки с полицией и аресты: против "желтых жилетов" применили водометы

Число демонстрантов, которые принимают участие в акциях протеста "желтых жилетов" во Франции, превысило 38 тысяч, задержано 220 человек.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. В Париже на акции протеста вышли две тысячи человек при 4 тысячах на прошлой неделе, всего число демонстрантов, которые принимают участие в акциях протеста "желтых жилетов" во Франции, превысило 38 тысяч, сообщает РИА Новости.

© AFP 2018 / SAMEER AL-DOUMY Протесты в Париже

Французская полиция задержала 220 человек. Отмечается, что 81 человек заключён под стражу.

Вечером в субботу на Елисейских полях происходили стычки протестующих с полицией. Правоохранительные органы применяли слезоточивый газ и водометы. В настоящее время участники движения "желтых жилетов" покинули проспект.

© AFP 2018 / SAMEER AL-DOUMY Протесты в Париже

"Желтые жилеты" проводят акции протеста шестую субботу подряд.

Несогласные с политикой властей, возмущенные планирующимся повышением цен на топливо, а также снижением покупательской способности "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей Франции с 17 ноября. Их первоначальным требованием было снижение цен на бензин, затем к нему прибавился ряд других.