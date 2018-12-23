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Скорая помощь, архивное фото

Пока вы спали: подробности аварии под Оргеевом и трагедия в Соликамске

CC0 / Pixabay / hioahelsefag
Происшествия
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О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Прошедшая ночь оказалась трагической для некоторых жителей Молдовы и России. В Пересечино произошла страшная авария, в результате которой погибли четыре человека. 

Авария, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Под Оргеевом в страшной аварии погибли четыре человека

Один из них - молодой человек, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу, - скончался по пути в больницу. По предварительным данным, ДТП произошло из-за превышения скорости. Автомобиль марки BMW, за рулем которого находился 25-летний молодой человек, направлялся по трассе R-6 в сторону Бельц и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автомобилем марки Toyota Prius.

В результате аварии три пассажира BMW погибли на месте. Водитель скончался в приемном отделении больницы Оргеева. Три пассажира из авто марки Toyota находятся в больнице. Удар был такой силы, что от машин остались только металла.

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© Photo: Facebook / Город без маршруток! / Alina Găluşcă
ДТП в Пересечино

Трагедия в Соликамске

Тела восьми человек обнаружены в шахте в Соликамске в Пермском крае, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

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Публикация от Максим Решетников (@reshetnikovmg)

"Нашли тела восьми человек. Пожар еще тушат, есть отдельные очаги горения, их площадь - порядка 30 квадратных метров, к спуску готовится следующая группа спасателей", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Возгорание на строящемся стволе шахты "Уралкалий" возникло во время работ в субботу утром.

Из района задымления на поверхность вывели восемь человек, еще девять оставались под землей на глубине 364 метров. Связь с ними была потеряна. Горноспасатели пытались шесть раз добраться до места, где, вероятно, находились застрявшие в шахте людей. Однако, по словам руководителя спасательной операции Алексея Пестова, уже в процессе стало понятно, что спуск технически невозможен из-за деформации конструкций, продолжающегося горения и сильной задымленности. 

Жертвы цунами в Индонезии

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, возросло до 62, не менее 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

Ранее сообщалось о 43 погибших, 584 пострадавших и двух пропавших без вести, пишет РИА Новости. 

Работа ООН

Генеральная ассамблея ООН впервые за последнее десятилетие смогла закончить всю основную программу до наступления 25 декабря, когда празднуется католическое Рождество, сообщила президент Мария Фернанда Эспиноса Гарсес. 

Игорь Шатров
© Facebook / Игорь Шатров
Шатров: в XXI веке государства воюют друг против друга в интернете

 

"Поздравляем все государства-члены и делегатов с завершением основной работы всех комитетов за три дня до Рождества! Впервые за 10 лет!", - написала Эспиноса Гарсес в своем Twitter.

Она добавила, что гордится "всем, что мы сделали в 2018 году", и с нетерпением ждет, "чтобы ООН продолжала оставаться актуальной для всех в 2019 году!".

Семьдесят третья сессия ГА ООН открылась 18 сентября. Генассамблея ООН является одним из шести главных органов Организации Объединенных Наций и это единственный орган, в котором все 193 государства-члены имеют равное представительство: одна страна, один голос. На 25 сентября этого года Коморские Острова, Сан-Томе и Принсипи, а также Сомали лишены права голоса.

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Теги:
пока все спали, Россия, Молдова
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