16:38 23 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.84
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.26
  • UAH0.63
Поиск
Авария

Шок - гражданин Молдовы чудом выжил в ДТП по Житомиром

© Sputnik / Denis Voronin
Происшествия
Получить короткую ссылку
198 0 0

В аварии на Украине пострадали четыре человека, в том числе и водитель из нашей страны.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Гражданин Молдовы пострадал в результате аварии в Житомирской области Украины.

ДТП в Пересечино
© Photo: Facebook / Alexandru Pînzari
Убийственная скорость - полиция назвала причину страшного ДТП под Оргеевом

Как сообщают украинские СМИ, в субботу около 4.00 столкнулись три микроавтобуса, за рулем одного из которых, модели Volkswagen Crafter, был наш соотечественник.

Смертельный обгон>>>

В начале произошло столкновение упомянутого автомобиля и микроавтобуса модели Renault Trafic, которым управлял 45-летний житель Ровенской области. Тут же в них врезался Volkswagen LT под управлением 21-летнего жителя города Овруча, не сумевшего вовремя сориентироваться и обогнуть место ДТП.

Кроме гражданина Молдовы травмы получили водитель и 29-летняя пассажирка автомобиля Renault, а также водитель автомобиля Volkswagen Crafter. Всех пострадавших доставили в больницу города Коростень.

Читайте также:

  • Пока вы спали: подробности аварии под Оргеевом и трагедия в Соликамске
  • Жертвы цунами в Индонезии

По теме

В жуткой автокатастрофе в Румынии пострадали двое граждан Молдовы
Под Оргеевом в страшной аварии погибли четыре человека
В полиции рассказали, как будет обеспечен порядок в зимние праздники
Автохамы Кишинева – как выжить в молдавской столице
Теги:
водитель, ДТП, авария
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Это космос, детка: лучшие фото 2018 года, показывающие величие мироздания
Гробница возрастом 4400 лет
Невероятно: почти самая древняя гробница найдена в Египте - видео
Новогодний пазл.
Новогодний пазл - собери свой персонаж

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться