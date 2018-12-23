Шок - гражданин Молдовы чудом выжил в ДТП по Житомиром

В аварии на Украине пострадали четыре человека, в том числе и водитель из нашей страны.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Гражданин Молдовы пострадал в результате аварии в Житомирской области Украины.

Как сообщают украинские СМИ, в субботу около 4.00 столкнулись три микроавтобуса, за рулем одного из которых, модели Volkswagen Crafter, был наш соотечественник.

Смертельный обгон>>>

В начале произошло столкновение упомянутого автомобиля и микроавтобуса модели Renault Trafic, которым управлял 45-летний житель Ровенской области. Тут же в них врезался Volkswagen LT под управлением 21-летнего жителя города Овруча, не сумевшего вовремя сориентироваться и обогнуть место ДТП.

Кроме гражданина Молдовы травмы получили водитель и 29-летняя пассажирка автомобиля Renault, а также водитель автомобиля Volkswagen Crafter. Всех пострадавших доставили в больницу города Коростень.

Читайте также: