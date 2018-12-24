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Женские ноги. Архивное фото

История воскрешения: кремированная девушка вернулась домой

© Sputnik /
Происшествия
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Родственники девушки провели процедуру кремации, но спустя четыре дня она "ожила" и пришла домой.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Жительница Индии Наина Рани, считавшаяся убитой, вернулась домой после того, как ее родственники кремировали тело. Такую историю опубликовало издание Times of India

Морг
CC BY 2.0 / olavXO / Final resting place
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По информации СМИ, 26-летняя девушка пропала 8 декабря. Первой версией полиции было то, что она сбежала от супруга с мужчиной из своей деревни. Однако через несколько дней местный фермер нашел мешок с женскими останками.

Идентифицировать их не смогли, но родители Рани узнали ювелирное украшение дочери.

Правоохранители заключили, что ее убил возлюбленный, так как на теле обнаружили следы ранений острым предметом.

После завершения расследования родственники кремировали останки. И тут произошло неожиданное. Через четыре дня сбежавшая пара вернулась домой в город Патиала.

Сейчас полиция повторно пытается установить личность кремированной девушки по образцу ДНК, взятому до захоронения.

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