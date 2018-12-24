Десятки человек погибли в результате атаки в Кабуле

Произошедшие в Кабуле три взрыва унесли десятки жизней - информацию подтвердили в министерстве внутренних дел.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Не менее 28 человек погибли, еще трое получили ранения в результате атаки боевиков у правительственного здания в Кабуле. Об этом заявил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш, которого цитирует РИА Новости.

"Силам безопасности удалось спасти 357 человек. Раненых доставили в больницы, большинство из них находятся в удовлетворительном состоянии. Двадцать восемь человек погибли, среди них женщина и полицейский, три человека получили ранения", - написал Даниш в Twitter.

Ранее сообщалось, что в понедельник у здания министерства общественных работ в Кабуле произошли три взрыва. Нападавшие со стрельбой вошли на территорию здания и держали в нем людей в заложниках. Позднее телеканал Tolo News сообщил, что силовики освободили правительственное здание, ликвидировав трех преступников.