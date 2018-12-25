Количество жертв цунами в Индонезии превысило четыре сотни

Цунами, обрушившееся на индонезийское побережье в вечером 22 декабря, унесло сотни жизней. Число жертв до сих пор продолжает расти.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 429 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

© Ruptly Associated Press Шокирующие последствия цунами в Индонезии - видео

Ранее сообщалось о гибели 373 человек.

Цунами обрушилось на индонезийское побережье в субботу вечером. Поисково-спасательные работы и эвакуация в зоне бедствия продолжаются.

Власти страны заявляли, что цунами могло быть вызвано подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны. Индонезия пока не обладает системой раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями или вулканами в море.