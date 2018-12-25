Вулкан Этна проснулся - видео

Зафиксировано новое усиление активности вулкана Этна, который проснулся в католический рождественский сочельник – смотрите видео.

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) зафиксировали полторы сотни подземных толчков различной силы в зоне Этны.

Вулкан расположен на восточном побережье итальянского острова Сицилия рядом с Катанией. Самый сильный толчок, магнитуда которого составила 4, зарегистрировали в понедельник вечером. Эпицентр залегал на глубине 2 километров.

По данным вулканологов, на юго-восточном склоне Этны появилась новая трещина, из которой поднялось черное облако вулканического пепла. Из-за этого на несколько часов была приостановлена работа международного аэропорта Фонтанаросса близ Катании и движение поездов по линии Мессина-Катания-Сиракуза.

Вулканический пепел засыпал города и селения в провинции Катания. Сейчас сотрудники коммунальных служб убирают там улицы и площади.

Специалисты утверждают, что это извержение Этны не угрожает ни людям, ни строениям.

В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек.

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе, в июне 2013 года он был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.