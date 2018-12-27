Девушка подала в суд, случайно потеряв невинность на аттракционе

Ущерб от потери столичная жительница оценила в полторы тысячи долларов.

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. В подмосковных Химках столичная жительница подала в суд на хозяев аттракциона, на котором она случайно лишилась девственности.

В иске, поданном в Тверской суд Москвы, пострадавшая заявила, что посетила аттракцион "Дом-вверх-дном", однако во время фотосессии на люстре, что входит в программу аттракциона, не удержалась и упала.

Почувствовав острую боль в области паха, она обратилась к врачам, которые констатировали, что в результате механической травмы пациентка более не является девственницей.

​Понесенный ущерб пострадавшая оценила в 110 тысяч рублей (чуть более полутора тысяч долларов).

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Химкинский "Дом-вверх-дном" представляет собой популярный вид аттракционов "перевернутый дом". Смысл развлечения состоит в фотографировании на фоне "перевернутых" интерьеров внутри специально построенного здания.