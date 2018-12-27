Совершено нападение на церковь в Вене: много пострадавших

По информации СМИ, количество раненных в результате нападения может достигать полутора десятков.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. В австрийской столице совершено нападение на церковь. Об этом пишет издание Kronen Zeitung.

© Sputnik / Мирослав Ротарь В Кишиневе совершено дерзкое ограбление Кафедрального собора

По данным СМИ, речь идет о двух злоумышленниках. Очевидцы сообщили, что в момент трагедии были слышны выстрелы. Предварительно, речь идет об ограблении. Тяжело ранены от восьми до 15 человек.

По информации российского посольства, пострадавшие являются служителями церкви.

На место происшествия прибыли антитеррористическое подразделение спецназначения EKO Cobra и антитеррористическая группа WEGA. В небе замечен вертолет подразделения EKO Cobra.

Полиция Вены исключает версию теракта при нападении на церковь.