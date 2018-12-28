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Цунами в Индонезии

В Индонезии из-за цунами более 40 тысяч человек покинули дома

© REUTERS / ANTARA FOTO
Происшествия
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По версии специалистов, цунами могло быть вызвано подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной Луны.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Более 40 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии в субботу, сообщает Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) страны.

Последствия цунами в Индонезии
© Ruptly Associated Press
Шокирующие последствия цунами в Индонезии - видео

Официальный представитель управления Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что временно перемещенными лицами после цунами считаются 40 386 человек.

Цунами обрушилось на индонезийское побережье в субботу вечером. Ранее сообщалось, что в результате цунами в прибрежных провинциях Лампунг и Бантен погибли не менее 429 человек, пропали без вести более 150 человек, получили ранения различной степени тяжести более 1,4 тысячи человек.

Жуткие фото: цунами, которое обрушилось на Индонезию>>>

Власти страны заявляли, что цунами могло быть вызвано подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной Луны. Индонезия пока не обладает системой раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями или вулканами в море.

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Теги:
цунами, Индонезия
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