В Индонезии из-за цунами более 40 тысяч человек покинули дома

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Более 40 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии в субботу, сообщает Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) страны.
Официальный представитель управления Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что временно перемещенными лицами после цунами считаются 40 386 человек.
Цунами обрушилось на индонезийское побережье в субботу вечером. Ранее сообщалось, что в результате цунами в прибрежных провинциях Лампунг и Бантен погибли не менее 429 человек, пропали без вести более 150 человек, получили ранения различной степени тяжести более 1,4 тысячи человек.
Жуткие фото: цунами, которое обрушилось на Индонезию>>>
Власти страны заявляли, что цунами могло быть вызвано подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной Луны. Индонезия пока не обладает системой раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями или вулканами в море.
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