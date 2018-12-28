Полиция сообщила о захвате заложников в банке в Чехии

Правоохранительные органы Чехии ведут переговоры с 28-летним грабителем, который держит в здании финансового учреждения заложников.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Вооруженный молодой человек захватил заложников в банке в городе Пршибраме на юго-западе Чехии. Такое заявление сделала для представителей прессы представитель полиции Моника Шиндлова.

© AP Photo / dpa / Oliver Berg Захвативший заложницу в Кельне нейтрализован - задержан еще один человек

Как уточнила правоохранитель, первоначально появились данные о захвате девяти заложников. Позже одного из них отпустили.

"По нашим данным, никто из задерживаемых людей не пострадал", - сказала Шиндлова.

По ее словам, район оцеплен полицией, идут переговоры с грабителем.

Шиндлова отметила, что грабитель, которому около 28 лет, хочет передать какую-то информацию для органов правопорядка.