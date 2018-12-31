Взрыв в Магнитогорске: трое погибших, неизвестна судьба почти 80 человек

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Трагедия в российском Магнитогороске, где в результате взрыва обрушился подъезд дома, унесла жизни людей, на данный момент сообщается о трех погибших, судьба 79 человек остается неизвестной. Об этом сообщил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

В воскресенье, около 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164.

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МЧС: г. Магнитогорск ул. Карла-Маркса д.164 произошло обрушение подъезда. Проводится эвакуация жителей. Проезд по улице закрыт. Уступите дорогу спецтранспорту. Телефон пожарно-спасательной службы 101. pic.twitter.com/kqynmmXUGR — Andrew Glucke (@Garbage_Glucke) 31 декабря 2018 г.

МЧС РФ ранее сообщило о двух погибших и 10 извлеченных из-под завалов людях. Спасательные работы продолжаются.

На месте происшествия ЧС работает инженерная техника (4 крана, 4 погрузчика, 6 самосвалов). Из Екатеринбурга в Магнитогорск вылетел борт МИ-8 с заместителем полномочного представителя президента РФ в УрФО Александром Калибердой.