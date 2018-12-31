В Москве сотрудники ФСБ задержали шпиона из США

Сотрудники ФСБ проводят следственные действия, в интересах которых дополнительная информация пока не разглашается

КИШИНЕВ, 31 дек -Sputnik. При проведении шпионской акции в Москве задержали гражданина США, возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж".

Центр общественных связей ФСБ РФ распространил для СМИ соответствующую информацию. Отмечается, что задержали шпиона еще 28 декабря.

"Двадцать восьмого декабря в Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж". Проводятся необходимые следственные действия. Другая информация не разглашается.

Ранее правоохранительные органы Молдовы обнародовали кадры операции по задержанию двух иностранцев, которых подозревают разбое.