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Комар

На Украине мужчина скончался от тропической малярии

CC0 / Pixabay / WikiImages
Происшествия
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Врачи соседней страны подтвердили, что смерть наступила 3 января после комы.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В Львовской областной инфекционной больнице в четверг от тропической малярии скончался 43-летний бизнесмен. Информацию об этом подтвердила врач-паразитолог Элла Матияш, пишет zaхid.net

"Мужчина 23 декабря вернулся во Львов из Конго, а 27 декабря обратился к врачам инфекционной больницы за помощью. У него была высокая температура, лихорадка, озноб, головные боли, боль в мышцах и слабость. Врачи диагностировали тяжелый вид малярии — тропическую малярию", - рассказала медик.

Исследование в лаборатории
© Sputnik / Сергей Пятаков
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По ее словам, вскоре пациент впал в кому и находился на искусственной вентиляции легких.

"У него резко ухудшились все показатели, а в четверг, 3 января, в 8.40 он скончался", — добавила Матияш.

Львов находится менее, чем в 400 километрах от молдавской границы.

Что такое малярия?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), малярия — распространенное опасное для жизни заболевание, встречающееся во многих тропических и субтропических районах. В настоящее время риск передачи малярии существует в 91 стране и территории, которые ежегодно посещают более 125 миллионов путешественников из других стран.

Переносчиком возбудителя малярии служат самки комаров рода Anopheles, которые кусают людей преимущественно ночью.

Работа вирусологической лаборатории
© Sputnik / Сергей Венявский
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Ежегодно в мире регистрируется до 200 миллионов случаев малярии, из которых около 660 тысяч заканчивается летальным исходом.

Меры предосторожности

Перед путешествием в страны, где есть риск заразиться малярией (Таиланд, Куба, Индия, Вьетнам, Индонезия, Йемен, Перу и др.), стоит получить рекомендации у своего врача о профилактических лекарственных препаратах и способах их применения. 

В ВОЗ назвали пять основных способов профилактики малярии:

  • Знать о риске, инкубационном периоде, возможности позднего начала и основных симптомах болезни.
  • Избегать укусов комаров, особенно между вечерними и предрассветными сумерками.
  • При необходимости регулярно принимать противомалярийные средства (химиопрофилактику), чтобы предупредить заболевание.
  • Немедленно обращаться за медицинской помощью для обследования и лечения, если лихорадка началась через неделю или более после въезда в эндемичный по малярии район или в течение трех месяцев (изредка позже) после выезда из него.
  • Избегать мероприятий на открытом воздухе в местах размножения комаров (болота, болотистая местность), особенно поздно вечером и ночью.

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