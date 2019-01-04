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Ситуация в Магнитогорске в связи с обрушением подъезда жилого дома

Пока вы спали: ДТП в Приднестровье, опознание тел в Магнитогорске и фото с Луны

© Photo : Пресс-служба МЧС РФ
Происшествия
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КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. В Приднестровье в селе Глиное неизвестный, находясь за рулём автомобиля, совершил наезд на велосипедиста.

Водитель и Дед Мороз. Архивное фото.
© Sputnik / Виталий Аньков
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10-летний мальчик двигался в попутном направлении по краю проезжей части. Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, несовершеннолетний получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, раны лба, ссадин лица, ушибов обоих коленных суставов. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение Центральной больницы города Слободзея. А всех, кто располагает информацией о совершённом ДТП, просят позвонить в милицию: по телефону 102.

В Магнитогорске опознали тела всех погибших при взрыве газа

Тела всех погибших при взрыве газа и последующем обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске опознаны, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске
© Photo : Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
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"Да", — сказал он в ответ на вопрос, опознано ли тело последнего, 39-го погибшего. Ранее сообщалось, что это женщина.

По данным пресс-службы главы Челябинской области, в пятницу вокруг места трагедии начали возводить строительный забор.

Кроме того, в пятницу губернатор региона Борис Дубровский, его заместитель Евгений Редин, власти Магнитогорска и представители МЧС почтили минутой молчания память погибших при ЧП в жилом доме.

В Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.

Китайский беспилотник прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" успешно сел на обратную сторону Луны и прислал первый в истории снимок с поверхности этой части естественного спутника Земли.

Утром третьего января беспилотная станция совершила мягкую посадку в районе Южного полюса Луны.

На малолитражку поставили мотор от вертолета — скорость до 354 км/ч
© Youtube / Barcroft Cars
На машину поставили мотор от вертолета - она развила скорость 354 км/ч

Это первая в истории человечества успешная посадка на обратной стороне естественного спутника Земли.

"Чанъэ-4", состоящий из стационарной лунной станции и лунохода, совершил посадку в кратере Карман, в точке с координатами 177,6 градуса восточной долготы и 45,5 градуса южной широты, вблизи предварительно заданной зоны посадки, в северо-западной части лунного кратера Бассейн Южный полюс — Эйткен.

По словам китайских ученых, посадка в этой зоне позволит им изучить минеральный состав поверхности естественного спутника Земли, а также получить новые данные о мантии Луны.

Тема:
Самое интересное за ночь (129)

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