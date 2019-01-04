Переодетый Санта Клаус обстрелял дом родителей звезды шоу "Голос" - видео

Мужчина в костюме сказочного персонажа выпустил две обоймы в жилой дом - этот факт дал повод вспомнить о других преступлениях, совершенных под личиной Санта Клауса и Деда Мороза.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Дом родителей финалистки ирландской версии международного шоу "Голос" 33-летней Джорджины Ричмонд стал объектом агрессии злоумышленника в костюме Санта Клауса.

След ИРА?

Мужчина открыл огонь на одной из улиц Белфаста сразу из двух пистолетов.

На опубликованной в интернете видеозаписи показано, как злоумышленник прогуливается по улице, а затем резко достает оружие и начинает стрелять по окнам. Прежде чем сбежать, он полностью израсходовал обоймы обоих пистолетов.

Никто из домочадцев не пострадал. Самой Джорджины Ричмонд и ее 10-летней дочери дома не было. Как рассказали родители звезды, это уже не первое нападение на их семью. В 2016 году они были вынуждены покинуть свой дом из-за подозрений в причастности к ИРА (Ирландская республиканская армия). Нередко преступники прибегают к "костюмированным" преступлениям, бывает, что они пользуются также и облачением самого главного новогоднего сказочного персонажа. Кому-то это служит хорошим прикрытием, иные же, наряжаясь в Санту или Деда Мороза, хотят, видимо, подчеркнуть значимость своих антигуманных действий. Это уже тема из разряда психологии преступников, мы же обратимся к фактам.

Из недавнего

Буквально первого января 2019 года в западногерманском городе Боттроп, находящемся в земле Северный Рейн-Вестфалия, в новогоднюю ночь произошло ЧП, которое может рассматриваться и как правоэкстремистский теракт. Водитель намеренно направил легковой автомобиль в группу пешеходов и тяжело ранил минимум четырех человек. Затем подозреваемый поехал в родной город Эссен, который находится недалеко от Боттропа. Там он также пытался совершить наезд на группу людей, ожидавших автобуса на остановке. Следственные органы исходят из нацеленного преступления, мотивированного ксенофобскими настроениями. В прокуратуре заявили и о психическом заболевании подозреваемого, 50-летнего гражданина ФРГ. Также при аресте он высказывал расистские воззрения.

© Sputnik / Mikhail Mordasov "Плохой Санта" забрался в магазин и хотел украсть мешок с едой и водкой

Взрыв во Владивостоке

Среди наиболее известных подобных актов агрессии – террористическая атака во Владивостоке в январе 2002 года. Тогда в офис одной из фирм Владивостока с новогодними поздравлениями пришли две женщины, наряженные в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Радостные сотрудники получили несколько подарков, среди которых оказался светильник. Желая его опробовать, они включили его в розетку, и… прогремел взрыв. Пострадали три человека, их с ожогами и повреждениями увезли в больницу.

Классика жанра

В 1979 году, в Нью-Йорке, Джефри Зиддер пошел на ограбление банка в шубе Деда Мороза. Он посчитал, что в Новый год, разгуливать в таком наряде будет весьма уместно, а для его замыслов вообще идеально – и оружие есть куда спрятать, и борода лицо скрывает, а в мешке удобно нести добычу. Войдя в банк, Джефри вытащил из-под шубы автомат, похлопал себя по карманам и, ни слова не говоря, бросился на улицу, где пытался скрыться от полиции на стареньком "Форде", но попал в пробку и был арестован.

© AP Photo / Bret Hartman/Images for Friskies Она развенчала миф о Санта-Клаусе: что грозит за это женщине в США

Давать показания в суде он отказался. Вернее, просто не мог этого сделать. Зиддер был нем от природы. А, войдя в банк, он обнаружил, что забыл магнитофон с записью, сделанной с телевизора, где шел очередной детектив. Надпись звучала так: "Это ограбление! Всем, кто хочет жить, лечь на пол и не делать резких движений! Всю наличность мне в мешок!". Вместо этого в кармане была только столовая ложка. Немой грабитель решил, что жестами и столовым прибором он вряд ли сможет убедить банкиров отдать деньги, и поэтому ушел ни с чем. В качестве улики против него на суде была та самая кассета с угрожающей цитатой.