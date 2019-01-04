Дойдет ли буря до Молдовы: на Европу обрушились сильные снегопады - видео

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Восточную Европу накрыли обильные снегопады, сильные метели принес за собой шторм в Балтийском море. По сообщению телеканала Euronews, пострадали Австрия, Дания, Финляндия, Швеция и Эстония. Порывы ветра достигали 85 км/час, стихия сносила машины, валила деревья и срывала крыши.

Разгул стихии не обошел стороной Польшу, принеся в страну сильнейшие метели. В социальных сетях появились видеокадры, на которых сотрудники одной из метеостанций вручную раскапывают полутораметровый сугроб, чтобы выбраться наружу.

Ранее румынские синоптики прогнозировали небывалые снегопады. Глава Национальной метеорологической администрации (АНМ) Румынии Флоринела Жоржеску, выступая на специальном форуме метеорологов, отметила, что январь может оказаться непредсказуемым, существует вероятность рекордно низких температур. Она уточнила, что зима не закончится в конце февраля.

"В январе будет очень холодно. Аналогичные морозы были очень давно, в 1942 году. Кроме того, в январе ожидаются две сильные метели. На самом деле зима принесет нам много сюрпризов. Давайте поймем, что она не закончится 28 февраля", - заявила Жоржеску.

Кстати, судя по роликам в социальных сетях, сильные снегопады уже начались в соседней Румынии. На видео - город Арад.