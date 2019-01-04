Взрыв на остановке в столице Чили: есть раненные

Пятеро человек получили травмы в результате детонации взрывного устройства, которое спрятали в сумке.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Мощный взрыв произошел на автобусной остановке в Сантьяго, столице Чили. Об этом написал в пятницу портал 24horas.

Взрывное устройство было в сумке. Ранения получили пять человек, среди них пара из Венесуэлы, получившая тяжелые раны.

На месте работают специалисты, выясняются обстоятельства произошедшего. Как говорится в сообщении, власти выясняют причастность к взрыву группы экотеррористов после размещенного в интернете заявления.

Вокруг остановки оцеплен район в радиусе 150 метров, закрыт ближайший выход метро.