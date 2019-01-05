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Президент США Дональд Трамп, иллюстративное фото

Пока вы спали: пираты XXI века, Трамп в ударе, а в Кишиневе поймали криминальный дуэт

© Sputnik / Sergey Guneev
Происшествия
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Узнайте подробности о происшествиях, которые произошли минувшей ночью.

КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. Президент США Дональд Трамп не исключил, что может объявить режим чрезвычайного положения в стране и "очень быстро" построить стену на границе с Мексикой в обход конресса. Он добавил, что с верхней палатой парламента удастся договориться. Об этом лидер США заявил журналистам на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома

В США правительство не работает с 22 декабря ("шатдаун") из-за того, что демократы в конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

В пятницу, 4 января, Палата представителей США, где демократы составляют большинство, одобрила законопроекты о бюджете до 30 сентября 2019 года. Согласно одному из них, на охрану границ будет выделено 1,3 млрд долларов и дополнительно 300 млн долларов на установку видеокамер и другого защитного оборудования на границах. Республиканцы требовали принять документ с заложенными 5,6 млрд долларов на строительство стены между США и Мексикой.

"Оскорбила президента -оскорбила Америку"

Дональд Трамп весьма нервно отреагировал на выходку конгрессменши Рашиды Талиб. На днях о в нецензурной форме призвала объявить импичмент главе государства.

"Я слушал ее комментарии - это позор! Это человек, которого я не знаю, полагаю, что она новичок (в конгрессе - ред.). Думаю, что она опозорила себя и свою семью. Использование таких выражений перед лицом своего сына и тех, кто там был… Это крайне неуважительно по отношению к Соединенным Штатам Америки", - сказал Трамп на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Тлаиб избралась в ноябре 2018 года в палату представителей от Детройта. Ее родители - мигранты из Палестины.

Пираты похитили 6 россиян

Шесть членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, похищенные в Гвинейском заливе - россияне, передает РИА Новости, ссылаясь на данные спасательно-координационного центра Росморречфлота.

На борт судна ворвались 7-9 человек, вооруженные огнестрельным автоматическим и холодным оружием. Пираты начали грабить экипаж.

"Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа, все граждане РФ (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик, повар). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет", - сообщается в материалах структуры Росморречфлота. Отмечается, что Судно MSC MANDY (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины,  подверглось пиратскому нападению 1 января во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе.

Согласно данным СКЦ, после нападения судно по указанию судовладельца последовало на рейд порта Лагос. На рейде порта Лагос на борт прибыл подменный старший помощник капитана для помощи в проводке судна в порт Котоноу (Бенин), куда планируется прибытие шести членов экипажа взамен похищенных.

В настоящий момент, согласно данным портала Marinetraffic, MSC Mandy стоит на якоре в Гвинейском заливе.

Похитители чемоданов

В Кишиневе задержали потрошителей чемоданов авиапассажиров. Криминальный дуэт "работал" исключительно с багажами рейсов Кишинев-Стамбул.

По подозрению в совершении преступлений задержан сотрудник компании, занимающаяся погрузкой и разгрузкой багажа в аэропорту. Также арестован мужчина, который занимался сбытом ворованных вещей.

Злоумышленников задержали на 72 часа. Им предъявлено обвинение в краже. Закон предусматривает за это штраф от 650 до 1350 условных единиц (32,5 – 67,5 тысячи леев, то есть приблизительно 2-4 тысячи долларов по текущему курсу Нацбанка), неоплачиваемый труд в пользу общества (180-240 часов) или тюремный срок до 4 лет.

 

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Самое интересное за ночь (130)
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