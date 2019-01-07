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Ситуация в Магнитогорске в связи с обрушением подъезда жилого дома

Стало известно, в каком состоянии находится спасенный в Магнитогорске малыш

© Sputnik / Илья Московец
Происшествия
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По мнению врачей, это уже чудо, что ребенок выжил, его состояние улучшается и оно стабильное.

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Состояние ребенка, эвакуированного из Магнитогорска в Москву после ЧП, существенно улучшилось, заявила РИА Новости министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Он уже два дня дышит самостоятельно, он активно реагирует, общается с мамой. У него есть голос, это очень важно, со вчерашнего дня он начал плакать", — рассказала она.

Свечи
© Sputnik / Yana Zaharova
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По словам Скворцовой, общий метаболизм мальчика стабилизировался, однако процесс реабилитации будет долгим.

"Ножки стабильны, но процесс заживления будет долгим, поэтому продолжается вся комплексная терапия. Тем не менее самое страшное позади, на сегодняшний день можно сказать, что ребенок выжил, его состояние улучшается, оно стабильное", — подчеркнула она.

Министр добавила, что мама ребенка все еще находится в состоянии стресса, но тоже отмечает улучшение состояния младенца.

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Как рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, в понедельник мальчик начал самостоятельно глотать, его окончательно сняли с искусственной вентиляции легких.

"Давайте не будем торопиться, мы не на соревнованиях, как только стабилизируется, если все будет нормально, будем переводить", — добавил Рошаль.

Ситуация в Магнитогорске в связи с обрушением подъезда жилого дома
© Photo : МЧС РФ
Женщина и ребенок спаслись за секунду до обрушения дома в Магнитогорске

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов извлекли тела 39 человек.

Одиннадцатимесячного ребенка нашли под завалами живым. Самолет с мальчиком прилетел в Москву во вторник вечером. Младенца спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, у него были серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма.

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Теги:
состояние здоровья, взрыв газа, Магнитогорск
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