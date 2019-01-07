На Украине нашли чемодан с трупом студентки

Страшная находка на Днепре: тело юной девушки обнаружили в чемодане в одном из мусорных баков.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Жители украинского Днепра случайно обнаружили в мусорном баке труп девушки. Тело было спрятано в старом чемодане.

Полиция уже установила личность погибшей. Ее звали Дарья Белоус, ей было 19 лет.

Сообщается, что девушка родом из Харьковской области, а в Днепр приехала учиться в колледже. Известно также, что ее мать и отца лишили родительских прав.

В последний раз Дарья выходила на связь 3 января. Тогда она сообщала, что возвращается в Днепр из Киева, где встречала Новый год. Уже на следующий день ее телефон был отключен.

С кем она праздновала, в какой компании возвращалась домой, и куда пошла — никто не знает. Возбуждено уголовное дело.