У берегов Турции затонуло грузовое судно с россиянами на борту

К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты: спасены семь членов экипажа, найдены тела двух погибших.

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Грузовое судно, на борту которого находилось несколько россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

© Sputnik / Виктория Виатрис У берегов турецкой провинции Анталья затонуло судно, есть погибшие

"К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты. К настоящему моменту спасены семь членов экипажа, найдены тела двух погибших", — говорится в сообщении.

По данным администрации провинции Самсун, спасатели получили сигнал бедствия от шедшего под панамским флагом судна "Волга-Балт" в 08:10 (мск). Судно находилось в 80 километрах от Самсуна, на его борту были 13 членов экипажа.

Отмечается, что экипаж судна состоял из девяти граждан Украины, двух граждан Азербайджана и двух россиян.