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Самолет Airbus A380, архивное фото.

Как самолет размером в десятиэтажный дом сел при сильном ветре - видео

© AFP 2018 / Pascal Pavani
Происшествия
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33010

Посадка при порывистом ветре одного из самых больших пассажирских самолетов в мире была снята на видео - эти кадры внушают уважение к профессионализму пилотов.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Очевидцы засняли посадку огромного авиалайнера Airbus A380 компании Emirates в условиях сильного ветра. Кадры опубликовал канал Flugsnug.

Видео было снято в аэропорту Бирмингема, сообщило РИА Новости. За несколько минут до посадки A380 там же пытался приземлиться A320 авиакомпании EasyJet, однако в результате направился в другой аэропорт.

Но пилотам воздушного судна модели A380 удалось практически невозможное - посадить самолет, который в высоту равен практически десятиэтажному дому. Данная модель является самым большим из существующих в мире пассажирских самолетов, достигая в высоту свыше 24 метров, в длину - порядка 73 метров, а размах крыла A380 достигает 79,7 метра.

Салон самолета подразделен на два уровня и может вместить в себя до 853 пассажиров. Лайнер может совершать беспосадочные перелеты на расстояние свыше 15 тысяч километров. Масса самолета составляет 280 тонн.

 

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Теги:
видео, ветер, посадка, самолет
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