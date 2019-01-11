Пока вы спали: снежная буря в Молдове, визит Туска в Бухарест и ЧП в Словакии

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. В Молдове продолжает действовать "желтый код" метеоопасности.

Страну накрыли снегопады. В Национальном инспекторате по чрезвычайным ситуациям рассказали, что пока случаев отключения электроэнергии зафиксировано не было.

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По информации Государственной администрации дорог, на данный момент трассы национального значения и доступ к населенным пунктам пригодны для передвижения транспорта. Но на дорогах образовалась гололедица.

Туск надеется, что Румыния приложит силы для защиты европейских интересов

Председатель Европейского совета Дональд Туск на церемонии по случаю принятия Румынии председательства в Совете ЕС, которая прошла в Бухаресте, выразил надежду, что страна в ближайшие полгода приложит все усилия для защиты европейских интересов.

"Я уверен, что в эти шесть месяцев вы с энергией и настоящей мудростью исполните румынскую рапсодию. Уверен, что вы найдете подходящий звук и сделаете все, что в ваших силах, чтобы защитить европейские интересы - вы будете хозяевами Европы", - сказал Туск, которого цитирует РИА Новости.

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Председатель Европейского совета выразил уверенность, что Румыния будет тщательно соблюдать все правила.

"Думаю, вы будете действовать по принципу пословицы - человек красит место", - добавил он.

Румыния приняла председательство в Совете Европейского союза 1 января 2019 года.

Пассажирский поезд и грузовик столкнулись в Словакии, есть пострадавшие

Семь человек пострадали при столкновении грузовика с пассажирским поездом в Словакии в районе города Чадца, расположенном на северо-западе страны. Поезд от удара сошел с рельсов, часть вагонов состава упала на бок.

В результате инцидента из 70 пассажиров ранения различной степени тяжести получили шесть человек и водитель грузовика. Отмечается, что количество пострадавших может увеличиться.

В Греции полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

В Афинах произошли столкновения полиции с демонстрантами, выступающими против визита канцлера Германии Ангелы Меркель, полиция применила слезоточивый газ.

Полиция запретила митинги и марши в день визита Меркель по соображениям безопасности. Однако левая партия "Народное единство" ("Лаики энотита", ЛАЭ) отказалась выполнять его. К митингу присоединились некоторые другие левые партии, сообщает РИА Новости.

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"Меркель нежелательна в Греции, потому что она не признает и не возвращает международно признанный оккупационный кредит и украденные культурные ценности. Потому что она отказывается выплачивать репарации и компенсации от великих бедствий, вызванных немецкой нацистской войной, немецко-фашистской оккупацией и зверствами в нашей стране", - заявил лидер ЛАЭ Панайотис Лафазанис, бывший соратник премьер-министра Алексиса Ципраса.