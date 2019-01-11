Международный наркобизнес: в Испании задержали молдаван

У подозреваемых обнаружили почти три тонны накротиков, уничтожены две плантации, а также выявлена специальная лаборатория.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Граждане Молдовы есть среди задержанных испанскими правоохранителями в ходе операции, призванной обезвредить группировку, занимавшуюся выращиванием, переработкой и поставкой марихуаны за границу. Об этом говорится в сообщении Гражданской гвардии.

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Так, в автономных сообществах Каталония и Страна Басков задержаны 25 человек — граждане Великобритании, Нидерландов, Испании, Румынии, Молдовы, Литвы, Бразилии.

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Изъято 2700 кг наркотиков. Уничтожены две плантации по выращиванию марихуаны в провинциях Барселона и Таррагона, обнаружена лаборатория по переработке в населенном пункте Кабрера-де-Мар (провинция Барселона).

Наркотики отправляли в Великобританию и Нидерланды на грузовиках, пряча их в боксерские груши, декоративные пуфы, емкости для вина и пива, в поддоны для зелени и овощей и под видом тюков люцерны. В группировку входили пять различных ячеек, при этом для ведения незаконной деятельности они действовали через фиктивные компании.

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Проведено 17 обысков, изъято 160 тысяч евро наличными.

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Подозреваемым предъявлены обвинения в принадлежности к преступной группировке, преступлениях против здоровья населения, незаконном владении оружием, подделке документов, хищении электроэнергии на сумму 85 тысяч евро.

Следствие полагает, что доход от незаконной деятельности составил около 30 миллионов евро.

Это крупнейшая операция по обезвреживанию группировки, занимавшейся выращиванием наркотиков на территории Испании.