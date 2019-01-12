Взрыв прогремел в Париже: есть ли среди пострадавших граждане Молдовы

Источники в правоохранительных органах сообщили прессе, что взрыв произошел из-за утечки газа.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Мощный взрыв прогремел в девятом округе в центре Парижа в субботу утром, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA — Emily Molli (@MomesMolli) 12 января 2019 г.

​По информации прессы, загорелась булочная. В результате случившегося есть пострадавшие.

На место ЧП прибыли спасательные службы.

"Посольство Молдовы во Франции выясняет у властей, есть ли среди пострадавших граждане Молдовы", - сообщили Sputnik в министерстве иностранных дел и евроинтеграции.

По предварительной версии, речь может идти об утечке газа.