Взрыв прогремел в Париже: есть ли среди пострадавших граждане Молдовы

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Мощный взрыв прогремел в девятом округе в центре Парижа в субботу утром, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.
Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA— Emily Molli (@MomesMolli) 12 января 2019 г.
По информации прессы, загорелась булочная. В результате случившегося есть пострадавшие.
На место ЧП прибыли спасательные службы.
"Посольство Молдовы во Франции выясняет у властей, есть ли среди пострадавших граждане Молдовы", - сообщили Sputnik в министерстве иностранных дел и евроинтеграции.
По предварительной версии, речь может идти об утечке газа.
#explosion #Paris9 rue de Trévise pic.twitter.com/IuXSor9tdP— matthieucroissandeau (@croissandeau) 12 января 2019 г.