Полиция: взрыв произошел в торговом центре в Киеве - фото

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. В торговом центре в Киеве в субботу около полудня прогремел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Об этом говорится в сообщении полиции украинской столицы.

"Правоохранители Киева устанавливают причины взрыва в торговом центре. В результате происшествия пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу с травмой руки", - заявили в полиции.

Торговый центр расположен по улице Борщаговской в Соломенском районе Киева.

На месте работают полицейские, взрывотехники, врачи скорой и спасатели.

По предварительной информации, взрыв прогремел во время проведения ремонтных работ, когда в здании не было посетителей. Как уточнили в правоохранительных органах, на данный момент известно, что рабочий хотел проверить пожарную сигнализацию, поджег дымовую шашку, которая затем взорвалась. Эти данные проверят.

Всех рабочих после случившегося эвакуировали, а пострадавшего госпитализировали.