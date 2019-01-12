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Акция протеста жёлтых жилетов

В Париже протесты снова переросли в беспорядки

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
Происшествия
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Часть манифестантов стала забрасывать полицейских бутылками и камнями, правоохранителям пришлось применить ответные меры.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Беспорядки начались на акции протеста у Триумфальной арки в Париже, полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули, пишет РИА Новости

© Sputnik / Irina Kalashnikova
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Ряд протестующих начали забрасывать полицейских бутылками и камнями, силы правопорядка применили слезоточивый газ.

Еще один массовый протест в субботу проходит в Бурже. Местные СМИ, ссылаясь на данные МВД, сообщили, что около 100 человек задержаны во Франции на акциях протеста "желтых жилетов", 59 из них - в Париже.

Масштабные акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, разрушениями магазинов, банков, поджогами машин.

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Теги:
беспорядки, желтые жилеты, Париж, Франция
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