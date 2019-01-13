В Сети появилось видео сильного взрыва в клубе Перу

Один из очевидцев инцидента снял происходящее и выложил видео в социальные сети.

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Взрыв произошел в здании пляжного клуба "Лас-Пальмас" в перуанской провинции Каньете вечером 12 января (в воскресенье около 04.17 по кишиневскому времени).

Кадры с места происшествия опубликовал один из очевидцев случившегося.

Breaking: Fire followed by a massive explosion at Las Palmas beach club in Asia, Peru. pic.twitter.com/vr0MJ3tzHw — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 13 января 2019 г.

Сообщается, что причиной ЧП стал взрыв двух газовых баллонов.

В результате инцидента несколько человек получили незначительные травмы.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели.