Стала известна причина пожара на нефтехимическом заводе на Украине - фото

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Пожар на на нефтехимическом заводе на Украине возник из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

В субботу вечером на территории завода ООО "Карпатнефтехим" возник пожар – факельное горение. Так как огонь было запрещено тушить, на месте осуществлялось охлаждение соседних зданий, а инженерно-техническим персоналом были перекрыты задвижки. Поэтому пирогаз исходил из той трубы, которая подверглась повреждению. Ночью, около 01.00, пожар локализовали, а в воскресенье ликвидировали, никто не пострадал.

"Полицейские открыли уголовное дело из-за пожара на химзаводе. Правоохранители сообщают, что пожар возник из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве. В результате пожара возникла угроза наступления тяжких последствий в состоянии производственных объектов этого предприятия", - говорится в сообщении полиции, опубликованном в Facebook.

По факту случившегося открыто уголовное дело по части 1 статьи 272 УК Украины.