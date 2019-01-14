Пострадала на работе: в милую репортершу влетели два футболиста - видео

Репортер популярного американского телеканала Лора Рутледж вела прямой эфир на бровке поля, когда ее сбили с ног два футболиста, а затем протащил по газону бульдог. Видео стало вирусным в соцсетях.

Футболисты в пылу борьбы вылетели за поле и буквально повалили на газон Рутледж. Смягчил падение девушки стоявший рядом мужчина, а футболисты как ни в чем не бывало вернулись на поле.

История на этом не закончилась: после игры Пратер Хадсон, один из футболистов, позвал девушку на свидание. "Эй, мне очень жаль, что я сбил тебя, но... Могу я забрать тебя в семь?", – написал Хадсон в твиттере.

Но девушка ответила решительным отказом, уточнив, что она замужем за бейсболистом. Было ли продолжение этой истории, к сожалению, соцсети не сообщают.

Еще видео: