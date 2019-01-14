Теракт в Кабуле унес жизни четырех человек, десятки пострадали

Комплекс, где в понедельник взорвался автомобиль, по данным СМИ действует в основном для иностранцев.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. В районе комплекса Green Village в Кабуле в понедельник вечером взорвалось транспортное средство, начиненное взрывчаткой. В результате четыре человека погибли, 44 пострадали, сообщил официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш, пишет РИА Новости.

"На данный момент известно о 4 погибших и 44 раненых, в том числе 10 детях", - написал Даниш на своей странице в Facebook.

Местные СМИ сообщили, что комплекс действует в основном для иностранцев и является, согласно описанию на его официальном сайте, защищенной и охраняемой территорией, расположенной в непосредственной близости от аэропорта столицы.

СМИ отмечали, что рядом с эти комплексом расположены жилые здания.