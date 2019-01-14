Огонь полыхал над Киево-Печерской лаврой - что произошло

Огонь полыхал в подсобном помещении монастыря на территории 400 квадратных метров, на данный момент возгорание локализовано.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Пожар на территории Киево-Печерской лавры произошел в одном из зданий заповедника, монастырь не пострадал, заявил в понедельник РИА Новости архиепископ Украинской православной церкви Климент Вечеря.

"Пожар произошел на территории заповедника, это не монастырская территория. Там много таких заброшенных зданий в аварийном состоянии. Здания монастыря не пострадали. Эвакуации не было", — сказал священнослужитель.

Он отметил, что причины возгорания ему не известны, других подробностей архиепископ также не сообщил.

Однако в соцсетях Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины сообщила, что по состоянию на 19.12 часов пожар на территории 400 квадратных метров был локализован, пострадавших нет. Возгорание произошло в Киеве, на улице Лаврской, 23.

Киево-Печерская лавра является одним из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. В 1990 году лавра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время Нижняя лавра находится в ведении канонической Украинской православной церкви, а Верхняя — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.