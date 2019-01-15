Полиция выяснила, кто устроил поджог на территории Киево-Печерской лавры

За совершенное преступление злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Подозреваемым в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры оказался 24-летний молодой человек без определенного места жительства. Об этом написал во вторник на своей странице в Facebook глава киевского управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко.

Пожар на территории Киево-Печерской лавры произошел в понедельник вечером в одном из зданий заповедника, монастырь не пострадал. Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины сообщила, что в 19.12 на территории 400 квадратных метров пожар был локализован, а в 20.07 полностью потушен.

"Подозреваемого задержали. Это 24-летний мужчина без определенного места жительства. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании. К счастью, никто не пострадал. Огонь уничтожил 400 квадратных метров площади", - написал Крищенко.

По словам глава киевской полиции, никакие церковные ценности в результате произошедшего не пострадали.

"Установлено, что мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями", - добавил Крищенко.

Открыто уголовное дело по части 2 статьи 194 УК Украины. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.