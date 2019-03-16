Пока вы спали: смерть в Новой Зеландии, открытие ученых и дикость в Чимишлии

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. В больнице города Крайстчерч, где ранее произошел теракт в местной мечети, скончался еще один человек. Об этом сообщил министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрахим аль-Асаф.

"В больнице скончался подданный Саудовской Аравии", - сказал он. Таким образом число жертв теракта возросло до 50 человек.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове осудили теракт в Новой Зеландии

В пятницу в двух мечетях Крайстчерча (остров Южный) произошла стрельба, погибли люди. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Задержаны трое подозреваемых в причастности к нападению, среди них гражданин Австралии. Одному человеку предъявлены обвинения в убийстве.

Двенадцать человек, получивших ранения в результате стрельбы в новозеландском Крайстчерче, находятся в реанимационных отделениях, всего в больницах остаются 36 человек, сообщает газета New Zeland Herald со ссылкой на управление здравоохранения региона Кентербери. Одиннадцать тяжелораненых человек находятся в отделении реанимации больницы Крайстчерч, один ребенок, состояние которого оценивается, как критическое, направлен в больницу новозеландского города Окленд.

Назад, в прошлое

Впервые в истории группе физиков удалось зафиксировать перемещения квантовой частицы в прошлое. Об этом говорится в статье журнала "Scientific Reports". Во время одного из экспериментов ученым удалось зафиксировать, как электрон на долю секунды перенесся в прошлое.

В статье отмечается, что электрон спонтанно оказался в прошлом, а ученые не исключают, что подобное событие крайне редки. Они допускают, что такое может случиться лишь раз за все время существования Вселенной. А говорить о путешествии в прошлое для людей вообще нет смысла.

Жестокостьв Чимишлии

На юге Молдовы подростки беспричинно избили ровесника, фото и видео своего преступления они выложили в соцсети.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны. На ролике запечатлено, как подростки обсуждают свое участие в избиении односельчанина. Лицо молодого человека изуродавано, а сами участники драки смеются и адресуют жертве свои угрозы.