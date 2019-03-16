11:51 18 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.19
  • RUB0.26
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск

Пока вы спали: смерть в Новой Зеландии, открытие ученых и дикость в Чимишлии

© REUTERS / STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
490 0 0

Обзор самых интересных событий за ночь  - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. В больнице города Крайстчерч, где ранее произошел теракт в местной мечети, скончался еще один человек. Об этом сообщил министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрахим аль-Асаф.

"В больнице скончался подданный Саудовской Аравии", - сказал он. Таким образом число жертв теракта возросло до 50 человек.

Министерство иностранных дел и европейской интерграции Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове осудили теракт в Новой Зеландии

В пятницу в двух мечетях Крайстчерча (остров Южный) произошла стрельба, погибли люди. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Задержаны трое подозреваемых в причастности к нападению, среди них гражданин Австралии. Одному человеку предъявлены обвинения в убийстве.

Двенадцать человек, получивших ранения в результате стрельбы в новозеландском Крайстчерче, находятся в реанимационных отделениях, всего в больницах остаются 36 человек, сообщает газета New Zeland Herald со ссылкой на управление здравоохранения региона Кентербери. Одиннадцать тяжелораненых человек находятся в отделении реанимации больницы Крайстчерч, один ребенок, состояние которого оценивается, как критическое, направлен в больницу новозеландского города Окленд.

Назад, в прошлое

Впервые в истории группе физиков удалось зафиксировать перемещения квантовой частицы в прошлое. Об этом говорится в статье журнала "Scientific Reports". Во время одного из экспериментов ученым удалось зафиксировать, как электрон на долю секунды перенесся в прошлое.

В статье отмечается, что электрон спонтанно оказался в прошлом, а ученые не исключают, что подобное событие крайне редки. Они допускают, что такое может случиться лишь раз за все время существования Вселенной. А говорить о путешествии в прошлое для людей вообще нет смысла.

Макросъемка. Муравей
CC BY 2.0 / Katja Schulz / Trapjaw Ant
Российские ученые обнаружили в муравьях лекарство от рака

Жестокостьв Чимишлии

На юге Молдовы подростки беспричинно избили ровесника,  фото и видео своего преступления они выложили в соцсети.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны. На ролике запечатлено, как подростки обсуждают свое участие в избиении односельчанина. Лицо молодого человека изуродавано, а сами участники драки смеются и адресуют жертве свои угрозы.

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Девушки в купальниках спускались на лыжах: чем еще запомнился BoogelWoogel-2019
LIVE: Суперсезон проекта Ты супер!
Суперсезон проекта "Ты супер!": первый конкурсный день
Референдум 2019
Итоги референдума 2019 в Молдове: что будет дальше

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться