Что там в Париже: акция "желтых жилетов" переросла в беспорядки - видео

Полиция пытается рассеять толпу и выдавить ее с площади; в ход идут, в частности, резиновые пули.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Восемнадцатая акция движения "жёлтых жилетов" в Париже переросла в беспорядки, произошли столкновения с полицией. Есть арестованные, по предварительным данным - около 40 человек. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены многократно применять слезоточивый газ. Полиция пытается рассеять толпу и выдавить ее с площади; в ход идут, в частности, резиновые пули.

Сейчас протестующие продолжают движение по парижским улицам, агрессивно настроенные люди переворачивают и жгут пластиковые мусорные баки, ломают городские электрические самокаты, взрывают петарды и поджигают фаеры.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что продюсер видеоагентства Ruptly ранен в ногу на протестах желтых жилетов во Франции и едет в больницу.

Продюсера нашего видеоагентства Ruptly ранили в ногу на протестах желтых жилетов.



Едет в больницу. Надеюсь, будет в порядке. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 16 марта 2019 г.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. По данным соцопросов, больше половины французов выступают за прекращение акций "желтых жилетов".

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