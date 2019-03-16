Светло и тепло: очевидцы сняли на видео падающее огненное тело

Сообщений о жертвах, пострадавших, пропавших летательных аппаратах или авариях не поступало в экстренные службы.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Очевидцы сняли на видеорегистратор автомобиля светящееся падающее тело в ночном небе. Судя по ролику, размещенному в соцсетях, становится очевидно, что происшествие произошло в Сибири.

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Как сообщают российские СМИ, загадочный шар пролетеле в небе над поселком Тура в Красноярском крае.

Сообщается, что происшествие произошло в пятницу вечером. Очевидцы утверждают, что "в момент падения стало светло и тепло".

Никаких разрушений или последствий падения не зафиксировано. Правоохранительные органы не комментируют случившееся. Сообщений о жертвах, пострадавших, пропавших летательных аппаратах или авариях не поступало в экстренные службы.

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