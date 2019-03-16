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Бойня в Новой Зеландии: очевидец рассказал, что он пережил в мечети

© AP Photo / Mark Baker
Происшествия
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"Он направил на меня автомат и начал стрелять": шокирующие подробности очевидца теракта в мечети новозеландского города Крайстчерч.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. Один из очевидцев стрельбы в мечети новозеландского города Крайстчерч Абдул Азиз рассказал, что после того, как злоумышленник начал стрелять, мужчина пытался переключить его внимание на себя, передает РИА Новости с ссылкой на портал Newshub.

Азиз находился в мечети Линвуд вместе с четырьмя детьми, но после начала стрельбы он выбежал из здания, чтобы оказать ему сопротивление. Как отмечает телеканал Sky News, он взял устройство считывания с кредитных карточек, чтобы использовать его в качестве оружия. Террорист в тот момент направлялся к машине. Азиз кинул в него устройством, и злоумышленник открыл огонь.

"Он взял еще одно оружие, направил его на меня и начал стрелять, но я просто увернулся между машинами и побежал. Я хотел, чтобы он последовал за мной на автостоянку, так как это спасло бы больше людей в мечети, но он, возможно, не видел меня", - рассказал очевидец.

Азиз заметил оружие, которое оставил стрелок, поднял его и начал кричать "я снаружи, я снаружи", пытаясь привлечь внимание злоумышленника. Как сообщает телеканал Sky News, в ружье, которое подобрал мужчина, уже не было патронов. По его словам, когда злоумышленник вновь вернулся к машине и залез внутрь, Азиз кинул в окно автомобиля найденное им оружие и разбил стекло. Как утверждает мужчина, "он (стрелок) испугался", "стал ругаться и уехал". Азиз пытался преследовать его, но стрелку удалось скрыться.

Ранее находившийся в мечети Сеид Мажаруддин рассказал, что один из прихожан мечети Линвуд смог обезоружить стрелка и пытался преследовать преступника. По словам очевидцев, у стрелка было защитное снаряжение, шлем и куртка военного образца. Несмотря на это, один молодой человек попытался остановить террориста. Как отметил Мажаруддин, "молодой парень", который обычно присматривает за мечетью, "увидел возможность и набросился на стрелка и отобрал его винтовку", а затем "попытался преследовать (стрелка - ред.), но не смог найти спусковой крючок оружия". Имя прихожанина не называлось.

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AP
Цветы и свечи в память о жертвах стрельбы в Крайстчерче

Ранее сообщалось еще об одном случае героизма в мечети Ан-Нур, в которую сначала пришел стрелок. Как рассказал один из прихожан Халед аль-Нобани, один мужчина попытался обезвредить террориста. По его словам, он "прыгнул на него и попытался отобрать у него пистолет", стрелок сразу застрелил его. Как сообщает местный информационный портал Stuff, 50-летний Наим Рашид (Naeem Rashid) из Пакистана пытался остановить злоумышленника.

В пятницу в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала стрельбу терактом. По последним данным, погибли 49 человек, еще 48 находятся в больницах. Были задержаны трое подозреваемых в причастности к нападению, среди них гражданин Австралии. Одному человеку предъявлены обвинения в убийстве. Полиция просит всех, кто обладает информацией о случившемся, сообщить в правоохранительные органы и помочь расследованию трагедии.

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