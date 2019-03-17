11:47 18 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.19
  • RUB0.26
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск
Певица Юлия Началова. Архивное фото

Пока вы спали: смерть Юлии Началовой, погромы в Париже и вандализм в Кишиневе

© Sputnik / Антон Денисов
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (145)
334413

Певица Юлия Началова умерла, не приходя в сознание, беспорядки в Париже СМИ назвали самыми жестокими за последнее время, а кишиневский дебошир угодил в "психушку". Подробности - в подборке "ночных новостей".

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Новость о смерти певицы Юлии Началовой шокировала ее поклонников. 

Церемония прощания с рэпером Децлом
© Sputnik / Максим Блинов
Децла проводили в последний путь аплодисментами - видео
Еще в субботу утром сообщалось, что врачи провели операции, вроде бы успешно.

А вечером пришло это печальное известие. Отец певицы Виктор Началов причиной смерти назвал остановку сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс. Певица умерла, не приходя в сознание. Ранее пресса писала о том, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Друзья и коллеги по сцене выразили свои соболезнования.

"Юля была настоящим борцом, умела видеть чужую боль за своей собственной, умела искренне дружить, преданно любить, быть стойкой и никогда не терять своего поразительного жизнелюбия, несмотря ни на какие сложности, которых в ее судьбе было ох как немало. У Юли осталась дочка Верочка... Соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами", - сказала певица Жасмин.

Франция в опасности

Париж в субботу охватила новая волна беспорядков, протесты "желтых жилетов" переросли в стычки с полицией. СМИ отметили, что "18-я серия" протестов была очень жестокой. Более 200 задержанных, пожары, поджоги офиса банка, налеты и грабежи. Полиция применила резиновые пули и водометы.

Продюсера Ruptly ранили в ногу на протестах желтых жилетов в Париже
© Ruptly
Продюсера Ruptly ранили в ногу на протестах "желтых жилетов" в Париже - видео

Акции протеста "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября 2018 года. Изначально они были направлены против повышения цен на топливо и введение новых налогов, но позже их акцент сместился на недовольство действующей властью. На фоне митингов во Франции власти страны ввели мораторий на повышение цен на топливо и увеличили размер минимальной заработной платы, пригрозив ужесточить наказание за несанкционированные акции. Несмотря на это, протесты продолжаются, манифестанты требуют отставки президента Эмманюэля Макрона.

Гитара Ивана Демьяна
© Sputnik / Yana Zaharova
Печальная история юноши из Кишинева растрогала зрителей музыкального шоу

"Помял" автомобили и угодил в "психушку"

Очередная выходка из разряда "слабоумие и отвага" произошла в Кишиневе. Рядом синспекторатом полиции Чекан молодой человек повредил монтировкой восемь автомобилей. Машины принадлежат полицейским. Сумма ущерба не установлена, будут подсчитывать. Но неизвестно кто оплатит. Полисы обязательного страхования не предусматривают подобные инциденты. А дебоширом теперь занимаются врачи-психиатры. Начато следствие.

Смотреть видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

Тема:
Самое интересное за ночь (145)
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Девушки в купальниках спускались на лыжах: чем еще запомнился BoogelWoogel-2019
LIVE: Суперсезон проекта Ты супер!
Суперсезон проекта "Ты супер!": первый конкурсный день
Референдум 2019
Итоги референдума 2019 в Молдове: что будет дальше

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться