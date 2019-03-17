Пока вы спали: смерть Юлии Началовой, погромы в Париже и вандализм в Кишиневе

Певица Юлия Началова умерла, не приходя в сознание, беспорядки в Париже СМИ назвали самыми жестокими за последнее время, а кишиневский дебошир угодил в "психушку". Подробности - в подборке "ночных новостей".

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Новость о смерти певицы Юлии Началовой шокировала ее поклонников.

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Еще в субботу утром сообщалось, что врачи провели операции, вроде бы успешно.

А вечером пришло это печальное известие. Отец певицы Виктор Началов причиной смерти назвал остановку сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс. Певица умерла, не приходя в сознание. Ранее пресса писала о том, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Друзья и коллеги по сцене выразили свои соболезнования.

"Юля была настоящим борцом, умела видеть чужую боль за своей собственной, умела искренне дружить, преданно любить, быть стойкой и никогда не терять своего поразительного жизнелюбия, несмотря ни на какие сложности, которых в ее судьбе было ох как немало. У Юли осталась дочка Верочка... Соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами", - сказала певица Жасмин.

Франция в опасности

Париж в субботу охватила новая волна беспорядков, протесты "желтых жилетов" переросли в стычки с полицией. СМИ отметили, что "18-я серия" протестов была очень жестокой. Более 200 задержанных, пожары, поджоги офиса банка, налеты и грабежи. Полиция применила резиновые пули и водометы.

Акции протеста "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября 2018 года. Изначально они были направлены против повышения цен на топливо и введение новых налогов, но позже их акцент сместился на недовольство действующей властью. На фоне митингов во Франции власти страны ввели мораторий на повышение цен на топливо и увеличили размер минимальной заработной платы, пригрозив ужесточить наказание за несанкционированные акции. Несмотря на это, протесты продолжаются, манифестанты требуют отставки президента Эмманюэля Макрона.

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"Помял" автомобили и угодил в "психушку"

Очередная выходка из разряда "слабоумие и отвага" произошла в Кишиневе. Рядом синспекторатом полиции Чекан молодой человек повредил монтировкой восемь автомобилей. Машины принадлежат полицейским. Сумма ущерба не установлена, будут подсчитывать. Но неизвестно кто оплатит. Полисы обязательного страхования не предусматривают подобные инциденты. А дебоширом теперь занимаются врачи-психиатры. Начато следствие.

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