ЧП в небе: у самолета загорелся двигатель, когда в салоне подавали кофе

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Один из двигателей загорелся у четырехмоторного самолета Avro RJ, следовавшего в субботу из Стокгольма в Мальмё, город на юге Швеции, передает РИА Новости с ссылкой на издание Sydsvenskan.

Самолет, на борту которого находилось 80 пассажиров, принадлежит авиакомпании BRA. Инцидент произошел в середине полета, громкий хлопок раздался, когда в салоне самолета начали подавать кофе. Затем пассажиры через иллюминаторы увидели языки пламени.

Несмотря на произошедшее, самолет совершил посадку в аэропорту Мальмё в плановом режиме.

"Сейчас нам необходимо выяснить, с чем это было связано", - заявила представитель авиакомпании Анга Солторп (Anna Soltorp).

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