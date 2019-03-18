В Таиланде перевернулся автобус со школьниками

Школьники ехали на экскурсию, погибла девочка, десять человек доставлены в больницу.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Одна школьница погибла, а еще десять человек, старшеклассники общеобразовательных школ и учителя, получили травмы после того как автобус, на котором они ехали на учебную экскурсию, перевернулся на большой скорости, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-портал Thaiger.

Авария произошла в 4.40 утра в понедельник на подъезде к городу На Ди в 122 км от Бангкока. Автобус, который шел на большой скорости, внезапно съехал с трассы в кювет и перевернулся. В автобусе находились 20 учеников старших классов школ и 19 учителей, которые направлялись на учебную экскурсию в провинцию Прачинбури, известную археологическими раскопками древнего города.

One dead, kids injured in school bus accident in Prachinburi - more at https://t.co/XgH3g9IbpL #Prachinburi #Bus #Crash

Photo: Prachinburi PR Office



A bus has crashed just north-east of Bangkok, killing one and injuring another 10.



Wangkhon Police in Prachinburi were no... pic.twitter.com/eIw48LGeYa — The Thaiger (@ThaigerNews) March 18, 2019

​В результате аварии одна школьница погибла на месте, еще десять пассажиров автобуса получили травмы и были доставлены с места происшествия в ближайшую больницу.

О причинах автокатастрофы и о водителе автобуса пока не сообщается. Полиция начала расследование инцидента, сообщает портал.