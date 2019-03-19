Голоногая дама вызвала кровавую рукопашную на борту самолета - видео

Оба драчуна были "под градусом", их с трудом удалось унять.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Пьяные пассажиры рейса Ryanair, следовавшего из Глазго в Тенерифе, устроили серьезную потасовку, сообщает издание Metro.

Началось все с оскорблений: одного из пассажиров почему-то сильно возмутило, что девушка ходила босиком по салону самолета. За барышню заступился ее молодой человек. Вскоре словесная перепалка переросла в драку.

Другие пассажиры засняли силовое выяснение отношений. На кадрах видно, как мужчин разводят в разные стороны члены экипажа, у одного из них на лице кровь.

"Перед нами сидела семья с маленьким мальчиком, они стали вынужденными свидетелями всего происходящего… Однако сотрудники самолета хорошо справились с ситуацией", – рассказал один из очевидцев.

Как передает издание, после приземления в Тенерифе участников инцидента задержали полицейские.

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