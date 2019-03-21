22:57 21 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.25
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.64
Поиск
В Ираке перевернулся туристический паром Аль-Джазира

Крушение туристического парома в Ираке: десятки людей погибли

© Photo: Alsumaria
Происшествия
Получить короткую ссылку
272 0 0

"Туристический паром "аль-Джазира" перевернулся в районе аль-Габат в Мосуле - десятки погибших.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Паром, на борту которого находились десятки людей, в том числе дети, перевернулся в Ираке, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.

"Туристический паром "аль-Джазира" перевернулся в районе аль-Габат в Мосуле, на его борту находились десятки граждан, большинство из них - родители и дети", - заявил собеседник.

По информации источника, количество погибших достигло уже 45 человек. Спасательная операция продолжается.

"По первоначальным данным основной причиной того, что паром перевернулся, стало превышение разрешенного числа пассажиров. Вторая причина - повысился уровень воды в реке Тигр из-за того, что были открыты шлюзы в плотине Мосула", - сообщил источник.

Ранее он сообщил, что спасатели извлекли 45 тел погибших в результате крушения парома. Телеканал al-Sumaria также сообщил о 30 спасенных.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кто стал победителем и финалистом конкурса European Tree of the Year 2019
Додон: необходимо восстановить доверие граждан к институтам власти
Игорь Додон об ответственности политического класса - видео
Алкоголь в крови
Как быстро алкоголь выводится из организма - водителю на заметку

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться