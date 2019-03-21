Крушение туристического парома в Ираке: десятки людей погибли

"Туристический паром "аль-Джазира" перевернулся в районе аль-Габат в Мосуле - десятки погибших.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Паром, на борту которого находились десятки людей, в том числе дети, перевернулся в Ираке, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.

"Туристический паром "аль-Джазира" перевернулся в районе аль-Габат в Мосуле, на его борту находились десятки граждан, большинство из них - родители и дети", - заявил собеседник.

По информации источника, количество погибших достигло уже 45 человек. Спасательная операция продолжается.

"По первоначальным данным основной причиной того, что паром перевернулся, стало превышение разрешенного числа пассажиров. Вторая причина - повысился уровень воды в реке Тигр из-за того, что были открыты шлюзы в плотине Мосула", - сообщил источник.

Ранее он сообщил, что спасатели извлекли 45 тел погибших в результате крушения парома. Телеканал al-Sumaria также сообщил о 30 спасенных.

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