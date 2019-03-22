Огромная волна снесла туристку с края скалы - видео

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. На индонезийском острове Нуса Лембонган туристка из Китая, раскинув руки, позировала у края скалы в бухте Слеза дьявола, когда сильная волна чуть не унесла ее в море, пишет The Sun.

Произошедшее попало на видео, которое снимал находившийся неподалеку другой турист. Мощная волна снесла с ног и его.

Как сообщает издание, девушка выжила, отделавшись ушибами.

Многие пользователи соцсетей, где было опубликовано видео, пишут, что туристке очень повезло - она выжила. Также они предостерегают путешественников, "забывающих о силе океана", от легкомысленного поведения.

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